Валенсия победила Бетис и стала вторым финалистом Кубка Испании

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании Валенсия минимально одолела Бетис и вышла в финал турнира.

Кубок Испани 2018/19. Полуфинал, ответный матч

Валенсия – Бетис – 1:0 (первый матч – 2:2)

Гол: Родриго, 56

В первом матче на Бенито Вильямарин Бетис вел со счетом 2:0, однако Валенсия на последних минутах смогла сравнять счет и была незначительным фаворитом на выход в финал.

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Единственный гол в начале второго тайма провел Родриго, который после передачи Гамейро расстрелял ворота буквально с двух метров. 1:0 – победа Валенсии, которая стала вторым финалистом Кубка Испании. Напомним, первым участником финала стала Барселона, которая разбила Реал со счетом 3:0.

Финал состоится 25 мая на домашнем стадионе Бетиса Бенито Вильямарин.