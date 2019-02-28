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Валенсия победила Бетис и стала вторым финалистом Кубка Испании

28 февраля 23:57 20 Читати українською
Валенсия победила Бетис и стала вторым финалистом Кубка Испании
Валенсия – второй финалист Кубка Испании 2018/19

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании Валенсия минимально одолела Бетис и вышла в финал турнира.

Кубок Испани 2018/19. Полуфинал, ответный матч

Валенсия – Бетис – 1:0 (первый матч – 2:2)

Гол: Родриго, 56

В первом матче на Бенито Вильямарин Бетис вел со счетом 2:0, однако Валенсия на последних минутах смогла сравнять счет и была незначительным фаворитом на выход в финал.

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Единственный гол в начале второго тайма провел Родриго, который после передачи Гамейро расстрелял ворота буквально с двух метров. 1:0 – победа Валенсии, которая стала вторым финалистом Кубка Испании. Напомним, первым участником финала стала Барселона, которая разбила Реал со счетом 3:0.

Финал состоится 25 мая на домашнем стадионе Бетиса Бенито Вильямарин.

Кубок Испании1/2 финала, ответные матчи

Валенсия - Бетис: Четверг 28 февраля 2019

Валенсия
Матч окончен
1 : 0
Бетис
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Бетис Бетис Испания Кубок Испании Кубок Испании 2018/19 Валенсия - Бетис Валенсия Валенсия Главное
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