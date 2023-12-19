В рамках программы дня в 18 туре Ла Лиги 2023/24 запланировано три матча. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 18-й тур

Райо Вальекано – Валенсия – 0:1

Голы: Канос, 61

Атлетико – Хетафе – начало в 22:30

Гранада – Севилья – начало в 22:30

Яремчук озадачил испанские СМИ в матче против Барселоны – противоположные оценки ведущих валенсийских изданий

Валенсия прервала 5-матчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге, удержав победу над Райо Вальекано. Матч был бедным на моменты, а на 90-й минуте "летучие мыши" еще и в меньшинстве остались. Впрочем, к тому времени они успели забить – единственный гол на 61-й минуте забил Канос.

Яремчук вышел на 82-й минуте. За следующие 17 наш земляк успел сделать всего 4 касания, выиграл 1 из 2-х единоборств (верховое) и отдал 1 пас, дважды потеряв мяч. В основном ему пришлось работать без мяча, ведь Валенсия всеми силами защищала результат.

Зато Роман успел выполнить кое-что странное – на ровном месте он ладонью ударил Лежена в лицо. К счастью, обошлось без карточек, хотя он мог и красную получить.

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