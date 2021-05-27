Валенсия оригинальным роликом представила нового тренера
14:34 - Читати українською
Экс-наставник Хетафе Хосе Бордалас официально стал главным тренером Валенсии.
Испанский специалист подписал двухлетний контракт с Валенсией, сообщает официальный сайт клуба.
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Бордалас уже длительное время работает тренером, а наибольших успехов достиг с Хетафе, с которым сначала выиграл Сегунду, а затем завоевал путевку в Лигу Европы, где команду остановил Интер на стадии 1/8 финала в сезоне 2019/20.
Напомним, Валенсия неудачно провела кампанию 2020/21, заняв лишь 13 место в чемпионате Испании и не попав в еврокубки.
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