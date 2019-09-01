Атлетико в волевом стиле перестрелял Эйбар, Гранада разгромила Эспаньол: 3-й тур Примеры, матчи воскресенья

Атлетико дожал Эйбар на последних минутах, Гранада не заметила Эспаньол, Валенсия взяла 3 очка дома благодаря двум пенальти в каждом из таймов.

В 3-м туре испанского первенства Валенсия дома победила Мальорку и поднялась со дна турнирной таблицы. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/2020, 3-й тур

Валенсия – Мальорка – 2:0

Голы: Парехо, 43 (пен), 57 (пен)

Атлетико – Эйбар – 3:2

Голы: Жоау Фелиш, 27 Витол, 52, Томас, 90 – Шарлес, 7, Арбилья, 19

Эспаньол – Гранада – 0:3

Голы: Пуертас, 13 Фернандес, 68, Азиз, 74

Вильярреал – Реал Мадрид – начало матча в 22:00

Несмотря на статус гостей, у Мальорки в первом тайме встречи с Валенсией было больше возможностей открыть счет, и вообще в последней трети поля она выглядела острее. Впрочем, именно "летучим мышам" удалось забить первыми – Антонио Ральйо нарушил правила в штрафной и арбитр без сомнений указал на точку – пенальти. Капитан левантийцев Даниэль Парехо уверенно реализовал одиннадцатиметровый – 1:0. Во втором тайме сценарий повторился. На 57-й снова пенальти, и снова Парехо переигрывает Маноло Рейна – 2:0. Более команды не забивали. Валенсия поднялась со дна турнирной таблицы, а Мальорка едет домой ни с чем.

В Мадриде местный Атлетико принимал Эйбар. Неожиданно для хозяев гости завладели инициативой с первых минут, и на 19-й минуте "матрасники" уже проигрывали в два мяча! Сначала Шарлес c передачи Орельяны расстрелял пустые ворота, а позже Арбилья из-за пределов штрафной попал точно в угол ворот (хотя и не обошлось без небольшого рикошета). Жоау Фелиш сумел отыграть один мяч до перерыва, а Витоло на 52-й сравнял счет. У хозяев был целый второй тайм, чтобы в конце концов вырвать победу, однако сразу два гола Диего Косты отменила система VAR из-за положения вне игры у испанца, а остальным атакам мадридцев банально не хватало креатива на завершающей стадии. Впрочем, в самом конце матча сработала замена Симеоне и мадридцы таки праздновали победу – Томас Партей переиграл голкипера один в один, подарив команде 3 очка и первое место Примеры!

Эспаньол, которого считали фаворитом встречи против Гранады, не смог ничего противопоставить команде Диего Мартинеса. Один гол в первом тайме в исполнении Пуэрты на 13-й минуте, и меткие выстрелы Фернандеса и Азиза позволили гостям праздновать комфортную победу – 0:3. Гранада вырываетсья из нижней части таблицы Примеры, тогда как Эспаньол остался на передпоследнем месте.

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