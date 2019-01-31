Валенсия объявила о трансферах Собрино и Ронкальи

Испанский Валенсия оформила трансферы защитника Факундо Ронкальи и нападающего Рубена Собрино.

Ронкалья, который в нынешнем сезоне Ла Лиги провел 12 матчей за Сельту, перешел в Валенсию на правах аренды до конца сезона.

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В свою очередь Собрино подписал с "летучими мышами" полноценный контракт, который будет действовать до 30 июня 2022 года.

Официально никакие детали перехода не сообщаются. Однако, испанские СМИ уверены, что Валенсия заплатила Алавесу за Собрино 5 млн евро, а в его договоре прописана клаусула в размере 25 млн евро.

В текущем чемпионате Испании нападающий провел 20 матчей, в которых забил 3 гола и сделал один ассист.

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