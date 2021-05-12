Валенсия объявил о завершении карьеры – Манчестер Юнайтед поблагодарил легенду
21:35 - Читати українською
Эквадорский защитник Антонио Валенсия решил повесить бутсы на гвоздь.
35-летний Антонио Валенсия решил завязать с профессиональной карьерой футболиста.
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Последним клубом эквадорца был мексиканский Керетаро. Для большинства болельщиков Антонио известен благодаря своим выступлениям в Манчестер Юнайтед (2009-2019 годы).
За сборную Эквадора Валенсия провел 93 поединка, в которых отметился 11-ю голами и 18-ю ассистами.
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