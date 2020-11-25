Напомним, недавно испанский СМИ сообщил об интересе Валенсии к вингеру Шахтера и сборной Украины. Якобы президент "летучих мышей" Питер Лим настроен усилить команду недорогими футболистами, а Коноплянка является одним из кандидатов.

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Впрочем, главный тренер и спортивный директор не заинтересованы в трансфере Коноплянки. В свое время Хавьер Грасия возглавлял Уотфорд, которому предлагали подписать украинца. Возможно, именно поэтому сейчас такие слухи и появились. Об этом сообщил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, такая информация могла появиться из-за того, что Питер Лим, который является сингапурцем, имеет связи с топовыми агентами. Интересы Коноплянки представляет Фали Рамадани, которому теоретически президент Валенсии мог бы позвонить. "Если даже Питер Лим скажет тренеру: "Давай, возьмем этого парням. Мне кажется, он прикольный". Грасия, возможно, даже возьмет его в команду, но ставить не будет. Впрочем, вероятность такого развития событий очень низкая", – отметил Спиваковский.

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