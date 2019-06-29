toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Валенсия не договорилась с Барселоной по трансферу Дениса Суареса – у игрока есть план Б

19:29 54 Читати українською
Валенсия не договорилась с Барселоной по трансферу Дениса Суареса – у игрока есть план Б
Денис Суарес / Фото Diaro AS

Хавбек Барселоны Денис Суарес ни примерит футболку Валенсии в ближайшее время.

Переговоры между Валенсией и Барселоной о переходе Дениса Суареса потерпели фиаско, сообщает Sport.es. Препятствием стала сумма трансфера, которая оказалась неподъемной для "летучих мышей".

Барселона получила запросы по 5-ти своим игрокам

Теперь главным претендентом на 25-летнего испанца является Сельта. Галисийцы предлагают за полузащитника 10 млн евро, которые могут вырасти до 15 млн в случае успешных выступлений игрока. Каталонцы требуют сразу 15 млн евро.

Последние полгода игрок находился в лондонском Арсенале, но провел за "канониров" лишь 4 матча.

Возвращение Неймара, трансфер Гризманна, отставка Вальверде: сосиос Барселоны ответили на главные вопросы лета

blog_ava
Колумбия – Чили – 0:0 (4:5 пен.) – видео голов и обзор матча
08:49
680
Теги
Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Барселона Барселона Испания Денис Суарес Денис Суарес Валенсия Валенсия Сельта Сельта Трансферы Барселоны
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
15
мин
Уругвай
22:00
Перу
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук