Валенсия не договорилась с Барселоной по трансферу Дениса Суареса – у игрока есть план Б

Хавбек Барселоны Денис Суарес ни примерит футболку Валенсии в ближайшее время.

Переговоры между Валенсией и Барселоной о переходе Дениса Суареса потерпели фиаско, сообщает Sport.es. Препятствием стала сумма трансфера, которая оказалась неподъемной для "летучих мышей".

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Теперь главным претендентом на 25-летнего испанца является Сельта. Галисийцы предлагают за полузащитника 10 млн евро, которые могут вырасти до 15 млн в случае успешных выступлений игрока. Каталонцы требуют сразу 15 млн евро.

Последние полгода игрок находился в лондонском Арсенале, но провел за "канониров" лишь 4 матча.

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