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Валенсия накануне матча с Барселоной уволила главного тренера

16:56 79 Читати українською
Валенсия накануне матча с Барселоной уволила главного тренера
Марселино Гарсия Тораль / Getty images

Испанская Валенсия отправила в отставку главного тренера команды Марселино Тораля.

Причиной отставки является конфликт тренера с президентом "летучих мышей" Питером Лимом, сообщает Marca. Марселино Торалю не нравилось вмешательство президента в работу спортивного директора клуба Матеу Алемани, который также потеряет свой пост.

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По информации издания, клуб уже нашел ему замену – это Альберт Селадес. Ранее он тренировал молодежную и юношескую сборные Испании, а также был помощником Хулена Лопетеги в Реале.

Марселино Тораль работал с Валенсией с 2017 года, а по итогам прошлого сезона ему удалось вывести команду в групповой этап Лиги чемпионов.

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К слову, после трех туров Ла Лиги Валенсия занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Ла Лиги, а в следующем туре ее ждет гостевой матч против Барселоны, который состоится 14 сентября.

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