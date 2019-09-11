Валенсия накануне матча с Барселоной уволила главного тренера

Испанская Валенсия отправила в отставку главного тренера команды Марселино Тораля.
Причиной отставки является конфликт тренера с президентом "летучих мышей" Питером Лимом, сообщает Marca. Марселино Торалю не нравилось вмешательство президента в работу спортивного директора клуба Матеу Алемани, который также потеряет свой пост.
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По информации издания, клуб уже нашел ему замену – это Альберт Селадес. Ранее он тренировал молодежную и юношескую сборные Испании, а также был помощником Хулена Лопетеги в Реале.
Марселино Тораль работал с Валенсией с 2017 года, а по итогам прошлого сезона ему удалось вывести команду в групповой этап Лиги чемпионов.
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К слову, после трех туров Ла Лиги Валенсия занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Ла Лиги, а в следующем туре ее ждет гостевой матч против Барселоны, который состоится 14 сентября.