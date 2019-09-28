Валенсия на выезде минимально одолела Атлетик: 7-й тур Ла Лиги, матчи субботы

Очередной тур чемпионата Испании в субботу продолжился несколькими поединками. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 7-й тур

Атлетик – Валенсия – 0:1

Голы: Черышев, 27

Гранада – Леганес – матч начнется в 19:30

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Валенсия не слишком удачно начала сезон, одержав лишь одну победу в шести матчах чемпионата. Улучшить свое турнирное положение "летучие мыши" планировали в поединке в Бильбао с местным Атлетико. Баски же, в случае успеха, могли возглавить турнирную таблицу, поскольку их главные конкуренты – Реал и Атлетико – встречались между собой в очном поединке.

Уже на 5-й минуте Максимилиано Гомес, получив передачу в районе одиннадцатиметровой отметки пробил выше ворот, потеряв очень хорошую возможность открыть счет. Уже через пять минут он упустил еще один прекрасный шанс, когда после его удара мяч пролетел вплотную с левой стойкой. В середине тайма Гарай головой пробивал под перекладину, однако Унаи Симон спас свою команду вытянув, казалось бы, "мертвый" удар.

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На 27-й минуте, после быстрой контратаки, российский легионер Валенсии Денис Черышев, получив блестящий пас от Феррана Торреса в центр штрафной, в касание замкнул передачу мимо голкипера. Чтобы убедиться, что гол был чистым, арбитр даже воспользовался услугами системы VAR – техника подтвердила взятия ворот. Валенсия продолжала нагнетать, но в первом тайме больше ничего острого создать не смогла.

После перерыва могли сравнивать хозяева: Ибаи Гомес исполнил перспективный штрафной, однако мяч после его удара просвистел над перекладиной.

Атлетик прижал гостей к своим воротам и пытался сравнять – уверенно действовала оборона Валенсии. В течение минуты дважды мог забивать Иньяки Вильямс: сначала с его ударом справился Силлессен, а затем, после добивания, мяч попал в правую стойку. На 67-й минуте он снова угрожал воротам соперника, однако опередив защитников пробил с острого угла мимо ворот.

Впоследствии дубль мог сделать Черышев, выйдя один на один с голкипером – Унаи Симон прекрасно сориентировался в ситуации и в падении ногами перевел сферу подальше от своих ворот. Атлетик очень хотел сравнять, однако фортуна в этот раз была на стороне "летучих мышей".

Эта победа принесла Валенсии 9 очков и девятое место в турнирной таблице, Атлетик с 12-ю пунктами остался четвертым.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ