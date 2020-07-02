Вильярреал уверенно переиграл Бетис, Валенсия уступила Атлетику, Гранада одолела Алавес: 33-й тур Ла Лиги, среда

В среду очередной тур чемпионата Испании продолжили четыре поединка. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 33-й тур

Алавес – Гранада – 0:2

Голы: Антонин, 26, Сольдадо, 49

Валенсия – Атлетик – 0:2

Голы: Гарсия, 13, 47

Бетис – Вильярреал – 0:2

Голы: Морено, 7 (пен.), 30

Вальядолтд – Леванте – 0:0

Севилья разгромила Леганес, Мальорка уничтожила Сельту в матче с шестью голами: 33-й тур Ла Лиги, вторник

Первый опасный момент в поединке между Алавесом и Гранадой возник только в середине первого тайма Антонио Пуертас выходил один на один с голкипером "лис" и только реакция Роберто Хименеса спасла хозяев. Но спустя минуту Антонин удачно сыграл на добивании и вывел гостей вперед. Экс-карпатовец Лукас Перес мог восстановить статус-кво, однако его выстрел приняла на себя штанга. Сразу после перерыва Гранада увеличила свое преимущество – получив выверенный пас от Дарвина Мачисте Сольдадо пробил в противоположный от голкипера угол ворот в девятку. Этот гол стал последним в матче.

Валенсия на своем поле уступила Атлетику из Бильбао. Изменения на тренерском мостике "летучих мышей" не успели принести плодов и "оранжевые" потерпели уже третье поражение подряд. Подопечные Гаиски Гаритано забили по голу в каждом из таймов – автором дубля стал Рауль Гарсия. И если первый гол, который увенчался успешным добиванием –- труд целой команды, то второй – настоящее произведение искусства из-за пределов штрафной в девятку.

Вильярреал на выезде одолел Бетис. Дубль на свой счет записал Жерар Морено. 28-летний форвард в начале матча открыл счет голам с пенальти, а затем, еще до перерыва, в падении обыграв защитника сумел протолкнуть кожаного мимо голкипера. Стоит вспомнить и о двух желтых карточках Набиля Фекира, которые он получил в добавленное к первому тайму время в течение 3 минут, оставив свою команду в меньшинстве на всю вторую "сорокапятиминутку".

Вальядолид и Леванте расписали безголевую ничью. Матч равных возможностей, где у обеих команд было достаточно шансов, чтобы забить, закончился трагедией для хозяев. На седьмой добавленной к матчу минуте "бело-фиолетовые" получили право на одиннадцатиметровый. Энес Унал взялся пробивать пенальти и сделал все правильно, пробив мощно по центру ворот. Айтор Фернандес упал в правый угол ворот, но находясь в воздухе каким-то чудом сумел отбить мяч ногой и спас свою команду от поражения.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ