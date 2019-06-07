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Манчестер Юнайтед объявил об уходе Валенсии

20:44 43 Читати українською
Манчестер Юнайтед объявил об уходе Валенсии
Антонио Валенсия / Eurosport

Капитан Манчестер Юнайтед Антонио Валенсия официально покинул команду.

У Антонио Валенсии завершился контракт и он официально покинул Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт команды.

Эррера официально покинул Манчестер Юнайтед

Манкунианцы готовятся к большой перестройки будущего трансферного окна, и Валенсия входит в список из 15 игроков, с которыми "красные дьяволы" расстанутся.

Манчестер Юнайтед не предлагал эквадорцу новый контракт, и Антонио связывают с переходом в один из клубов МЛС

Добавим, что Эррера уже объявил о своем уходе из Манчестер Юнайтед в прошлом месяце. Известно, что в услугах Эрреры заинтересован ПСЖ и якобы уже согласовал контракт.

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