Манчестер Юнайтед объявил об уходе Валенсии

Капитан Манчестер Юнайтед Антонио Валенсия официально покинул команду.

У Антонио Валенсии завершился контракт и он официально покинул Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт команды.

Эррера официально покинул Манчестер Юнайтед

Манкунианцы готовятся к большой перестройки будущего трансферного окна, и Валенсия входит в список из 15 игроков, с которыми "красные дьяволы" расстанутся.

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Добавим, что Эррера уже объявил о своем уходе из Манчестер Юнайтед в прошлом месяце. Известно, что в услугах Эрреры заинтересован ПСЖ и якобы уже согласовал контракт.

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