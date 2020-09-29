В рамках 4-го тура Ла Лиги Реал Сосьедад в родных стенах уступил Валенсии. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 4-й тур

Реал Сосьедад – Валенсия – 0:1

Гол: Гомес, 75

Хетафе – Бетис – начало в 22:30

Валенсия приехала в гости к Реал Сосьедаду. На 13-й минуте Исак мог открывать счет, но он слишком быстро совершил рывок в штрафную и сумел достать перспективный прострел Муругусы лишь пяткой – мяч пролетел над перекладиной. Это был единственный опасный момент в первом тайме.

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Во второй половине встречи баски острее атаковали и больше владели мячом, но забить удалось "летучим мышам". Это Корреа отдал длинную навесную передачу на Гайю, а он прострелил в штрафную, где Максимилиано Гомес замкнул. Реал Сосьедад пытался отыграться и на 90+5 минуте они таки сравняли счет благодаря голу Ле Нормана, но после просмотра VAR он был отменен из-за игры рукой.

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