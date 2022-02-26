Мальорка в рамках 26-го тура Ла Лиги потерпела поражение от Валенсии (0:1). Отчёт о матче читайте на "Футбол 24"

Чемпионат Испании 2021/22, 26-й тур

Мальорка – Валенсия – 0:1

Гол: Паулиста, 4

Удаление: Мориба, 90+2 (Валенсия)

Хетафе – Алавес – начало в 17:15

Атлетико – Сельта – начало в 22:00

Программу дня в Испании открывала встреча на Балеарах между Мальоркой и Валенсией. "Летучие мыши" не знали побед в Примере в течение последних шести туров, поэтому в матче на "Иберостар" гостей ничья не устраивала – и уже на 4-й минуте подопечные Пепе Бордаласа открыли счёт. Голом отличился Паулиста.

Несмотря на огромное количество времени, Мальорка так и не смогла отыграть этот гол. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу левантийцев, благодаря которой они поднялись на 9-ю позицию. Островяне остались в 6 очках от зоны вылета.

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