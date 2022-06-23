Валенсия на своем официальном сайте представила проект абсолютно нового стадиона, который должен заменить Месталью.

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Арена будет рассчитана на 70 тысяч зрителей вместо нынешних 55 тысяч. Стадион станет эталоном экологичности благодаря фотоэлектрическим солнечным батареям на потолке. Валенсия давно планировала построить новый дом, но проект пришлось заморозить. Теперь он снова возрождается и в случае успеха может принять матчи ЧМ-2030, на который Испания и Португалия подадут совместную заявку.

Aquí lo tenéis. Así será nuestro nuevo estadio#ADNVCF pic.twitter.com/qYymO36ffh — Valencia CF (@valenciacf) June 23, 2022

Напомним, Реал и Барселона также занимаются обновлением своих стадионов, однако речь идет лишь о масштабной реконструкции.

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