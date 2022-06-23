Валенсия хочет превзойти Реал и Барселону – возродился грандиозный план нового стадиона левантийцев
Испанские клубы массово инвестируют в улучшение или строительство новых домашних арен.
Валенсия на своем официальном сайте представила проект абсолютно нового стадиона, который должен заменить Месталью.
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Арена будет рассчитана на 70 тысяч зрителей вместо нынешних 55 тысяч. Стадион станет эталоном экологичности благодаря фотоэлектрическим солнечным батареям на потолке. Валенсия давно планировала построить новый дом, но проект пришлось заморозить. Теперь он снова возрождается и в случае успеха может принять матчи ЧМ-2030, на который Испания и Португалия подадут совместную заявку.
Напомним, Реал и Барселона также занимаются обновлением своих стадионов, однако речь идет лишь о масштабной реконструкции.
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