Валенсия хочет избавиться от российского игрока

Хавбек Валенсии Денис Черышев не входит в планы Хавьера Грасии на следующий сезон.

Валенсия выставила на трансфер Дениса Черышева, сообщает Eurocalciomercato.

"Играл бы за Валенсию – никто бы о нем не знал": чемпион мира-1986 Руджери уничтожил Пике

Тренерский штаб "летучих мышей" во главе с Хавьером Грасией не рассчитывает на 29-летнего игрока сборной России в сезоне 2020/21. Сам Денис также не против сменить место работы, но на родину не планирует возвращаться, несмотря на предложения от Зенита и Локомотива.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Черышев провел 24 матча, в которых отметился голом и двумя ассистами.

Реал проводит кадровую чистку: Лунин – уникальный случай, будущее Кубо и Едегора