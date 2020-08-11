toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ШАХТЕР - БАЗЕЛЬ ЛИГА ЕВРОПЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Валенсия хочет избавиться от российского игрока

19:00 - Читати українською
Валенсия хочет избавиться от российского игрока
Денис Черишев / Фото ФК Валенсия

Хавбек Валенсии Денис Черышев не входит в планы Хавьера Грасии на следующий сезон.

Валенсия выставила на трансфер Дениса Черышева, сообщает Eurocalciomercato.

"Играл бы за Валенсию – никто бы о нем не знал": чемпион мира-1986 Руджери уничтожил Пике

Тренерский штаб "летучих мышей" во главе с Хавьером Грасией не рассчитывает на 29-летнего игрока сборной России в сезоне 2020/21. Сам Денис также не против сменить место работы, но на родину не планирует возвращаться, несмотря на предложения от Зенита и Локомотива.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Черышев провел 24 матча, в которых отметился голом и двумя ассистами.

Реал проводит кадровую чистку: Лунин – уникальный случай, будущее Кубо и Едегора

blog_ava
Главные новости футбола 10 августа: первый трансфер Динамо при Луческу, определились два полуфиналиста Лиги Европы
07:00
11500
Теги
Испания Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Денис Денис Черышев Валенсия Валенсия Россия Россия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
26
мин
Вулверхэмптон
22:00
Севилья
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?