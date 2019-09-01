Валенсия готова побороться за Икарди

Опальный аргентинец все еще может покинуть Интер в текущее трансферное окно.

Валенсия рассматривает вариант с приглашением Мауро Икарди, информирует Gazzetta dello Sport.

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"Летучие мыши" планируют взять нападающего в аренду с правом выкупа. Игрок Интера может стать заменой Родриго, которого пресса активно сватает в Атлетико. К слову, "матрасники" также интересовались Икарди этим летом, однако решили отказаться от приобретения скандального страйкера.

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Напомним, Икарди не попадает даже в заявку "змей" через открытый конфликт с клубом и главным тренером Антонио Конте.