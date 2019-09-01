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Валенсия готова побороться за Икарди

15:42 39 Читати українською
Валенсия готова побороться за Икарди
Мауро Икарди / Reuters

Опальный аргентинец все еще может покинуть Интер в текущее трансферное окно.

Валенсия рассматривает вариант с приглашением Мауро Икарди, информирует Gazzetta dello Sport.

Икарди подал в суд на Интер – аргентинец требует вернуть его к тренировкам с командой и солидную компенсацию

"Летучие мыши" планируют взять нападающего в аренду с правом выкупа. Игрок Интера может стать заменой Родриго, которого пресса активно сватает в Атлетико. К слову, "матрасники" также интересовались Икарди этим летом, однако решили отказаться от приобретения скандального страйкера.

Хюсай находится в шаге от перехода в Валенсию

Напомним, Икарди не попадает даже в заявку "змей" через открытый конфликт с клубом и главным тренером Антонио Конте.

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Теги
Италия Трансферы Испания Интер Интер Мауро Икарди Мауро Икарди Валенсия Валенсия
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