Валенсия драматической ничьей выбила Краснодар из Лиги Европы, Зальцбург победил Наполи, но тоже покидает турнир

Состоялись первые ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.

1/8 финала Лиги Европы, ответные матчи

Краснодар – Валенсия – 1:1 (1:2)

Голы: Сулейманов, 85 – Гедеш, 90+3

Зальцбург – Наполи – 3:1 (0:3)

Голы: Даббур, 25 Гульбрандсен, 65, Ляйтгеб, 90+2 – Милик, 14

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Валенсия выставила полудублирующий состав в выездном поединке против Краснодара. Россияне пытались сразу взять инициативу в свои руки, но "летучие мыши" не спешили отдавать мяч сопернику. При минимальном количестве голевых моментов команды ушли на перерыв. После начала второго тайма ситуация кардинально не изменилась, команды поочередно владели мячом, не заостряя игру. Судьбу игры мог решить невероятный гол Сулейманова на 85-й минуте, но испанцы сумели вырвать такую ​​нужную ничью перед финальным свистком. Валенсия в 1/4 финала ЛЕ.

Зальцбургу нужно было сотворить чудо на домашней арене, чтобы пройти Наполи (результат первого матча 3:0 в пользу итальянцев). Один из лидеров неаполитанцев Милик похоронил надежды хозяев уже на 14-й минуте. Довольно быстро австрийцы выровняли положение. Гол вдохновил игроков Зальцбурга на камбэк и уже на 65-й минуте хозяева были впереди. В конце поединка подопечные Марко Розе максимально приблизились к камбэку, забив еще раз, но на этом поход австрийцев завершился. Наполи завоевал путевку в 1/4 финала лиги Европы.

Напомним, жеребьевка четвертьфинала ЛЕ состоится 15 марта, начало в 14:00.