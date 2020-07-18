Валенсия близка к назначению тренера, который работал в Англии и России

Валенсия определилась с главным кандидатом на пост тренера команды.

Фаворитом "летучих мышей" стал 50-летний Хави Грасия, сообщает Cadena Ser.

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Переговоры между сторонами вышли на финишную прямую, о назначении должны объявить уже в понедельник (20 июля). Альтернативным вариантами Валенсии были Хосе Бордалас, Рубен Бараха и Висенте Морено, но выбор все же остановился на Грасии. До конца сезона команду доведет Воро, а новый руководитель начнет свою работу уже со следующей кампании.

К слову, Хави Грасия на родине успел поработать с такими клубами, как Кадис, Альмерия, Осасуна и Малага. Зарубежный опыт специалиста оказался не слишком удачным – провальный сезон 2016/17 в казанском Рубине, и Уотфорд, который уволил испанца в сентябре 2019-го.

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