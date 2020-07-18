toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛИЧЕНКО ВИКТОР СКРИПНИК УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Валенсия близка к назначению тренера, который работал в Англии и России

18 июля 18:30 - Читати українською
Валенсия близка к назначению тренера, который работал в Англии и России
Хави Грасия / Getty Images

Валенсия определилась с главным кандидатом на пост тренера команды.

Фаворитом "летучих мышей" стал 50-летний Хави Грасия, сообщает Cadena Ser.

Валенсия готовит шальную распродажу половины состава – в зоне риска даже капитан

Переговоры между сторонами вышли на финишную прямую, о назначении должны объявить уже в понедельник (20 июля). Альтернативным вариантами Валенсии были Хосе Бордалас, Рубен Бараха и Висенте Морено, но выбор все же остановился на Грасии. До конца сезона команду доведет Воро, а новый руководитель начнет свою работу уже со следующей кампании.

К слову, Хави Грасия на родине успел поработать с такими клубами, как Кадис, Альмерия, Осасуна и Малага. Зарубежный опыт специалиста оказался не слишком удачным – провальный сезон 2016/17 в казанском Рубине, и Уотфорд, который уволил испанца в сентябре 2019-го.

"Украинская фишка" на юге Испании: амбициозные обидчики Лунина возвращаются в Примеру впервые за 14 лет

blog_ava
"Вы прекрасно знаете, что вчера произошло": Шуфрич считает спектаклем борьбу Зари с Динамо за ЛЧ
20 июля
15318
Теги
Испания Валенсия Валенсия Хавьер Хавьер Грасия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
44
мин
Уотфорд
20:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук