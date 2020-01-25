toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ВАЛЕНСИЯ - БАРСЕЛОНА ШАХТЕР - ЛЕХ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Валенсия – Барселона – 2:0 – видео голов и обзор матча

19:40 104 Читати українською
Валенсия – Барселона – 2:0 – видео голов и обзор матча
Валенсия – Барселона – видео голов и обзор матча / Фото ФК Барселона

Валенсия принимаkf Барселону в 21 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Валенсия – Барселона.

48’ Жорди Альба
77’ Максимилиано Гомес
 
48’ Жорди Альба
77’ Максимилиано Гомес

Валенсия с первых минут забрала инициативу у именитых гостей, но голкипер Барсы Тер Штеген на кураже парировал все удары до перерыва, включая отраженный пенальти.

Избиение стульями и битами, дым и сирены полиции – ультрас Валенсии и Барселоны устроили жестокую уличную стычку

На 48-й минуте хозяева все же сумели открыть счет благодаря рикошету от Жорди Альбы, а ближе к завершению встречи "летучие мыши" удвоили преимущество, зафиксировав итоговый результат.

Несмотря на поражение Барса остается на первом месте, опережая Реал по дополнительным показателям, но мадридцев еще ожидает встреча с Вальядолидом. Валенсия поднялась на 5-е место.

Валенсия шокировала Барселону, нанеся каталонцам первое поражение под руководством Сетьена

blog_ava
Золоті 80-ті: Динамо завдає подвійного удару, Лобановський із найкращим голкіпером світу і ще 28 фото "старої школи"
13:00
772
Теги
Валенсия Валенсия Испания Валенсия - Барселона Барселона Барселона Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
17
мин
Торино
21:45
Аталанта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук