Валенсия – Барселона – 2:0 – видео голов и обзор матча

Валенсия принимаkf Барселону в 21 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Валенсия – Барселона.

Валенсия с первых минут забрала инициативу у именитых гостей, но голкипер Барсы Тер Штеген на кураже парировал все удары до перерыва, включая отраженный пенальти.

Избиение стульями и битами, дым и сирены полиции – ультрас Валенсии и Барселоны устроили жестокую уличную стычку

На 48-й минуте хозяева все же сумели открыть счет благодаря рикошету от Жорди Альбы, а ближе к завершению встречи "летучие мыши" удвоили преимущество, зафиксировав итоговый результат.

Несмотря на поражение Барса остается на первом месте, опережая Реал по дополнительным показателям, но мадридцев еще ожидает встреча с Вальядолидом. Валенсия поднялась на 5-е место.

Валенсия шокировала Барселону, нанеся каталонцам первое поражение под руководством Сетьена