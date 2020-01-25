toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР - ЛЕХ ВАЛЕНСИЯ - БАРСЕЛОНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НИКОЛАЙ МАТВИЕНКО

Валенсия – Барселона: онлайн-трансляция матча 21 тура Примеры

16:55 457 Читати українською
Валенсия – Барселона: онлайн-трансляция матча 21 тура Примеры
Валенсия – Барселона: онлайн-трансляция матча 25 января 2020

Валенсия принимает Барселону в 21 туре чемпионата Испании. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч и онлайн-трансляция Валенсия – Барселона стартовал в 17:00 по киевскому времени. "Сине-гранатовые" проведут первый гостевой поединок чемпионата под руководством Кике Сетьена, который стартовал с домашней минимальной победы над Гранадой благодаря голу Лионеля Месси.

Дерби Вечного города, возвращение Сарри в родную гавань и месть Реала за унижение Лунина: топ-5 матчей евроуикенда

Барса на пару с Реалом лидирует в Примере, набрав 43 очка. Валенсия, которая в последнем матче была унижена Мальоркой (1:4), занимает 7 место, имея в активе 31 пункт.

Валенсия – Барселона: стартовые составы:

Валенсия: Доменек – Васс, Гарай, Габриэл, Гайя – Ферран, Коклен, Кондогбия, Солер – Гамейро, Гомес

Запасные: Риверо, Эскердо, Кангин, Мангала, Родриго, Собрино, Хауме

Барселона: тер Штеген – Серхи Роберто, Пике, Умтити, Альба – Бускетс, Артур, де Йонг – Месси, Гризманн, Ансу Фати

Запасные: Пенья, Фирпо, Кольядо, Лангле, Семеду, Ракитич, Видаль

blog_ava
Арсенал накинув оком на Матвієнка: мотиви Артети, реакція фанів і великий шанс для українця, який не повинен чекати Євро
08:00
572
Теги
Испания Барселона Барселона Валенсия - Барселона Валенсия Валенсия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
1
мин
Марсель
18:30
Анже
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук