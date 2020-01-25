Валенсия – Барселона: онлайн-трансляция матча 21 тура Примеры

Валенсия принимает Барселону в 21 туре чемпионата Испании. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Валенсия – Барселона стартовал в 17:00 по киевскому времени. "Сине-гранатовые" проведут первый гостевой поединок чемпионата под руководством Кике Сетьена, который стартовал с домашней минимальной победы над Гранадой благодаря голу Лионеля Месси.

Дерби Вечного города, возвращение Сарри в родную гавань и месть Реала за унижение Лунина: топ-5 матчей евроуикенда

Барса на пару с Реалом лидирует в Примере, набрав 43 очка. Валенсия, которая в последнем матче была унижена Мальоркой (1:4), занимает 7 место, имея в активе 31 пункт.

Валенсия – Барселона: стартовые составы:

Валенсия: Доменек – Васс, Гарай, Габриэл, Гайя – Ферран, Коклен, Кондогбия, Солер – Гамейро, Гомес

Запасные: Риверо, Эскердо, Кангин, Мангала, Родриго, Собрино, Хауме

Барселона: тер Штеген – Серхи Роберто, Пике, Умтити, Альба – Бускетс, Артур, де Йонг – Месси, Гризманн, Ансу Фати

Запасные: Пенья, Фирпо, Кольядо, Лангле, Семеду, Ракитич, Видаль