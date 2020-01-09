Валенсия – Реал: Зидан прокомментировал выход своей команды в финал Суперкубка Испании

Главный тренер Реала Зинедин Зидан радуется победе над Валенсией (3:1), но не спешит открывать шампанское.

"Важнейшим элементом была для нас игра, которую мы продемонстрировали на чужой половине поля. Я доволен выступлением всех игроков. Трудно выделить одного. Я рад за Иско. Затем гениальный гол Крооса, гол Модрича. Тренер хочет видеть подобное от своих игроков, но мы еще ничего не выиграли.

Роскошный "сухой лист" Крооса и эффектный гол шведой Модрича в видеообзоре матча Валенсия – Реал Мадрид – 1:3

Бейл? Сейчас он не готов, не тренировался всю неделю. Нужно поговорить с врачами. Важны сейчас те, кто здесь.

Что касается Йовича, то думаю, что он провел хорошую игру, много работал. Он хотел бы забить, но важнее работа, которую он выполнил. Он отдал все силы на поле", – цитирует Зидана RFEF.

Напомним, мадридцы встретятся в финале с победителем пары Барселона – Атлетико. Заключительный матч турнира состоится 12 января.

Суперкубок Іспанії – очікуване Ель Класіко, новий формат, український слід та присмак скандалу: все, що треба знати