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Валенсия – Реал: Зидан прокомментировал выход своей команды в финал Суперкубка Испании

9 января 10:28 172 Читати українською
Валенсия – Реал: Зидан прокомментировал выход своей команды в финал Суперкубка Испании
Зинедин Зидан / Фото reuters

Главный тренер Реала Зинедин Зидан радуется победе над Валенсией (3:1), но не спешит открывать шампанское.

90+2’ Даниэль Парехо
 
Тони Кроос 16’
Иско 39’
Лука Модрич 66’
16’ Тони Кроос
39’ Иско
66’ Лука Модрич
90+2’ Даниэль Парехо

"Важнейшим элементом была для нас игра, которую мы продемонстрировали на чужой половине поля. Я доволен выступлением всех игроков. Трудно выделить одного. Я рад за Иско. Затем гениальный гол Крооса, гол Модрича. Тренер хочет видеть подобное от своих игроков, но мы еще ничего не выиграли.

Роскошный "сухой лист" Крооса и эффектный гол шведой Модрича в видеообзоре матча Валенсия – Реал Мадрид – 1:3

Бейл? Сейчас он не готов, не тренировался всю неделю. Нужно поговорить с врачами. Важны сейчас те, кто здесь.

Что касается Йовича, то думаю, что он провел хорошую игру, много работал. Он хотел бы забить, но важнее работа, которую он выполнил. Он отдал все силы на поле", – цитирует Зидана RFEF.

Напомним, мадридцы встретятся в финале с победителем пары Барселона – Атлетико. Заключительный матч турнира состоится 12 января.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Суперкубок Испании Валенсия - Реал Мадрид
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