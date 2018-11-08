Валенсия – Янг Бойз – 3:1 – видео голов и обзор матча

Испанская Валенсия уверенно одолела швейцарский Янг Бойз в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Еще в первом тайме дублем в составе "летучих мышей" отличился Санти Мина. Ивуарийский нападающий Роджер Ассале смог ответить испанцу одним голом.

Лига чемпионов: Валенсия уверенно победила Янг Бойз

Но на старте второй половины игры Карлос Солер забил третий мяч в ворота Янг Бойз. Окончательно похоронил шансы швейцарцев на приемлемый результат Секу Саного, который на 77-й минуте прыгнул двумя ногами в Коклена и справедливо получил прямую красную карточку.

Лига чемпионов 2018/19, 4 тур, группа H

Валенсия – Янг Бойз – 3:1

Голы: Мина, 14, 42, Солер, 56 – Ассале, 37

Удаление: Саного, 77