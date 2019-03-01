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Валенсия – Бетис – 1:0 – видео гола и обзор матча

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Валенсия – Бетис – 1:0 – видео гола и обзор матча
Валенсия – Бетис – 1:0 – видео гола и обзор матча

Валенсия в полуфинале Кубка Испании победила Бетис (1:0). Смотрите видео гола и обзор матча.

Кубок Испани 2018/19. Полуфинал, ответный матч

Валенсия – Бетис – 1:0 (первый матч – 2:2)

Гол: Родриго, 56

Валенсия победила Бетис и стала вторым финалистом Кубка Испании

Состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между Валенсией и Бетисом. В первом поединке "летучие мыши" на выезде одержали комфортную ничью со счетом 2:2. В ответном матче победу праздновала Валенсия благодаря единственному голу в начале второго тайма.

Напомним, первым участником финала стала Барселона, которая разбила Реал со счетом 3:0. Финал состоится 25 мая на домашнем стадионе Бетиса Бенито Вильямарин.

Кубок Испании1/2 финала, ответные матчи

Валенсия - Бетис: Четверг 28 февраля 2019

Валенсия
Матч окончен
1 : 0
Бетис
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Бетис Бетис Испания Кубок Испании Кубок Испании 2018/19 Валенсия - Бетис Валенсия Валенсия
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