Валенсия – Бетис – 1:0 – видео гола и обзор матча

Валенсия в полуфинале Кубка Испании победила Бетис (1:0). Смотрите видео гола и обзор матча.

Кубок Испани 2018/19. Полуфинал, ответный матч

Валенсия – Бетис – 1:0 (первый матч – 2:2)

Гол: Родриго, 56

Валенсия победила Бетис и стала вторым финалистом Кубка Испании

Состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между Валенсией и Бетисом. В первом поединке "летучие мыши" на выезде одержали комфортную ничью со счетом 2:2. В ответном матче победу праздновала Валенсия благодаря единственному голу в начале второго тайма.

Напомним, первым участником финала стала Барселона, которая разбила Реал со счетом 3:0. Финал состоится 25 мая на домашнем стадионе Бетиса Бенито Вильямарин.