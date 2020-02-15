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Валенсия – Атлетико – 2:2 – видео голов и обзор матча

10:09 8 Читати українською
Валенсия – Атлетико – 2:2 – видео голов и обзор матча
Валенсия – Атлетико – 2:2 – видео голов и обзор матча

Атлетико не сумел удержать победу над Валенсией в рамках 24-го тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Валенсия – Атлетико.

40’ Габриэл Паулиста
59’ Жоффрей Кондогбия
 
Маркос Льоренте 15’
Томас Партей 43’
15’ Маркос Льоренте
40’ Габриэл Паулиста
43’ Томас Партей
59’ Жоффрей Кондогбия

Атлетико повел в счете, когда Маркос Льоренте удачно сыграл на добивании на 15 минуте игры. Валенсия отыгралась до перерыва, Паулиста замкнул подачу с углового, но Партей Томас мгновенно вернул преимущество "матрасников" пушечным ударом. Во второй половине "летучие мыши" снова отыгрались, Кондогбия в достаточно курьезном стиле спас ничью для своей команды.

Атлетико не удержал победу над Валенсией и рискует выпасть из зоны Лиги чемпионов

Таким образом, Атлетико набрал 40 очков и остался на четвёртом месте в турнирной таблице, но уже послезавтра "матрасников" может опередить Севилья. У Валенсии 38 пунктов и пятая ступенька.

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