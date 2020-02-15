Валенсия – Атлетико – 2:2 – видео голов и обзор матча

Атлетико не сумел удержать победу над Валенсией в рамках 24-го тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Валенсия – Атлетико.

Атлетико повел в счете, когда Маркос Льоренте удачно сыграл на добивании на 15 минуте игры. Валенсия отыгралась до перерыва, Паулиста замкнул подачу с углового, но Партей Томас мгновенно вернул преимущество "матрасников" пушечным ударом. Во второй половине "летучие мыши" снова отыгрались, Кондогбия в достаточно курьезном стиле спас ничью для своей команды.

Атлетико не удержал победу над Валенсией и рискует выпасть из зоны Лиги чемпионов

Таким образом, Атлетико набрал 40 очков и остался на четвёртом месте в турнирной таблице, но уже послезавтра "матрасников" может опередить Севилья. У Валенсии 38 пунктов и пятая ступенька.