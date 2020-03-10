Валенсия – Аталанта: армия фанатов "летучих мышей" собралась, несмотря на предостережения относительно коронавируса

Болельщики Валенсии готовы пожертвовать собственным здоровьем ради поддержки любимой команды.

Зрителям запрещен вход на трибуны Местальи на матч Лиги чемпионов Валенсия – Аталанта, однако сторонников хозяев это не остановило.

Валенсия – Аталанта: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/8 ЛЧ – Малиновский готовится выйти на замену

Большое количество фанов собралась возле стадиона Валенсии, чтобы поддержать своих любимцев перед решающим поединком ЛЧ. Напомним, из-за распространения коронавируса поединок решили проводить за закрытыми дверями.

Матч 1/8 финала ЛЧ состоится сегодня, 10 марта, начало в 22:00. В первой встрече команда Руслана Малиновского победила с разгромным счетом 4:1.

Валенсия – Аталанта: Малиновский одной ногой уже в 1/4 Лиги чемпионов, а испанцы попытаются восстановить справедливость