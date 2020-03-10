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Валенсия – Аталанта: армия фанатов "летучих мышей" собралась, несмотря на предостережения относительно коронавируса

21:30 50 Читати українською
Валенсия – Аталанта: армия фанатов "летучих мышей" собралась, несмотря на предостережения относительно коронавируса
Фанаты Валенсии / Фото Goal

Болельщики Валенсии готовы пожертвовать собственным здоровьем ради поддержки любимой команды.

 

Зрителям запрещен вход на трибуны Местальи на матч Лиги чемпионов Валенсия – Аталанта, однако сторонников хозяев это не остановило.

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Большое количество фанов собралась возле стадиона Валенсии, чтобы поддержать своих любимцев перед решающим поединком ЛЧ. Напомним, из-за распространения коронавируса поединок решили проводить за закрытыми дверями.

Матч 1/8 финала ЛЧ состоится сегодня, 10 марта, начало в 22:00. В первой встрече команда Руслана Малиновского победила с разгромным счетом 4:1.

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коронавирус Валенсия - Аталанта Валенсия Валенсия Лига чемпионов футбольные фанаты
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