"Эта ситуация оказалась для меня тяжелой, потому что он мой коллега. Лео играл со мной с момента, когда дебютировал в первой команде, и у меня всегда была с ним сильная связь.

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Мне тоже было трудно, поэтому нельзя ставить под сомнение ни отношение Лео, ни его качества. Его слова меня задели, но мы знаем, что такое в футболе происходит. Я счастлив, что Барселона сохранила его в составе и надеюсь, что он принесет клубу еще много счастливых моментов.

Думаю, что это будет хороший сезон для него. Мы увидим Месси, который сможет показать то, на что способен. Он сможет сыграть решающую роль в каждой игре – и это самое главное", – цитирует Вальдеса AS.

Напомним, форвард побил горшки с руководством Барсы из-за своего желания покинуть клуб. Скандал завершился заявлением Месси о решении остаться в Барселоне еще на сезон.

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