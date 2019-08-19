Вальдес отказался выводить Барселону U-19 на матч в товарищеском турнире

Юношеская команда Барселоны U-19 отказалась выходить на поле в матче за 3-е место товарищеского турнира Otter Cup.

Барселона U-19 под руководством Виктора Вальдеса не вышла на поле на матч за 3-е место против ровесников из Эвертона, сообщает Sport.es.

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В полуфинале товарищеского турнира каталонцы уступили Интеру, а игра за 3-е место должна была состояться уже через час.

Вальдес сообщил о своем решении организаторам турнира, объяснив его заботой о здоровье футболистов.

Тренер Барселоны позже также заявил, что только час на восстановление между матчами пойдет в ущерб игрокам, учитывая их возраст.

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