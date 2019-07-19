Вальдес официально вернулся в Барселону

В тренерском штабе Барселоны пополнение. Отныне в клубе будет работать Виктор Вальдес – легендарный экс-голкипер "блаугранас".

Бывший голкипер Барселоны Виктор Вальдес вернулся в родной клуб. 37-летний испанец будет работать в клубной академии с командой U-19, а соглашение рассчитано на один год с опцией продления еще на сезон, информирует официальный сайт каталонцев.

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Вальдес начнет работу с командой 29 июля, а уже 27 августа Барселона U-19 сыграет против Аякса в рамках официального открытия стадиона имени Йохан Кройффа.

Год назад Вальдес получил тренерский диплом УЕФА категории PRO и возглавил юношескую команду Мораталас, став с ней чемпионом в своей группе в региональной лиге Мадрида.

Напомним, Виктор Вальдес – один из лучших голкиперов в истории клуба. Испанец провел за "сине-гранатовых" 539 поединков и выиграл 21 трофей, среди которых 3 Лиги чемпионов и 6 титулов чемпиона Испании.

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