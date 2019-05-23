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Вальдано – о Зидане: Ему должны поставить два памятника: на Сантьяго Бернабеу и в саду у Переса

09:26 113 Читати українською
Вальдано – о Зидане: Ему должны поставить два памятника: на Сантьяго Бернабеу и в саду у Переса
Зинедин Зидан / Reuters

Бывший директор мадридского Реала Хорхе Вальдано поделился мнением о решении Зинедина Зидана вернуться на пост главного тренера команды по ходу сезона.

"На мой взгляд, решение Зидана вернуться в Реал – это практически подвиг. Он понимал, что рискует, но пошел на это. Президент и клуб должны быть ему благодарны. Зидану нужно поставить один памятник здесь, на Сантьяго Бернабеу, а второй – в саду у Флорентино Переса.

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Просто из-за его присутствия сезон был завершен куда более мирно, чем могло быть без него. Когда нет спортивного директора, тренер должен брать на себя ответственность принимать решения.

Он согласился рискнуть в обмен на то, что сможет контролировать формирование состава на следующий сезон", – сказал Вальдано в комментарии ESPN.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан Хорхе Вальдано
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