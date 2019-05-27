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Вальбуэна перешел в Олимпиакос

23:07 18 Читати українською
Вальбуэна перешел в Олимпиакос
Матье Вальбуэна / соцсети

Экс-хавбек сборной Франции Матье Вальбуэна стал игроком Олимпиакоса.

Олимпиакос на своем официальном сайте объявил о подписании опытного французского полузащитника Матье Вальбуэна.

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Футболист достался греческому клубу бесплатно, так как этим летом у него заканчивается контракт с Фенербахче, за который он выступал с 2017 года. В 71 матче за турецкий клуб хавбек забил 12 голов и отдал 24 ассиста.

Вальбуэна провел 52 поединка в составе сборной Франции, в которых забил 8 голов. В сборную не вызывался после скандала с шантажом, в котором обвиняли форварда Реала Карима Бензема, но позже его оправдали.

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