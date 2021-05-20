Вальбуэна отреагировал на возвращение Бензема в сборную Франции – оба были причастны к секс-скандалу
Экс-полузащитник сборной Франции Матье Вальбуэна, который сейчас выступает за Олимпиакос, простил форварда Реала.
"У меня нет комментариев. Если он сможет сделать сборную Франции лучше, это хорошо для команды. Мне больше нечего добавить. Это выбор тренера.
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Для меня Дешам в любом случае выйдет победителем из этой ситуации. Если это сработает, мы скажем, что Дешам смог адаптироваться, несмотря на сложную ситуацию. Если нет – его не станут обвинять. Дешам знает, как подбирать состав, он это умеет", – цитирует Матье RMC Sport.
Напомним, звезда Реала не вызывался в национальную команду с 2015 года на фоне скандала с шантажом секс-видео партнера по сборной Матье Вальбуэна.
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