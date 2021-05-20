"У меня нет комментариев. Если он сможет сделать сборную Франции лучше, это хорошо для команды. Мне больше нечего добавить. Это выбор тренера.

Сборная Франции объявила заявку на Евро-2020 – Дешам простил Бензема

Для меня Дешам в любом случае выйдет победителем из этой ситуации. Если это сработает, мы скажем, что Дешам смог адаптироваться, несмотря на сложную ситуацию. Если нет – его не станут обвинять. Дешам знает, как подбирать состав, он это умеет", – цитирует Матье RMC Sport.

Напомним, звезда Реала не вызывался в национальную команду с 2015 года на фоне скандала с шантажом секс-видео партнера по сборной Матье Вальбуэна.

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