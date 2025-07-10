В четверг, 10 июля, в первом квалификационном туре Лиги конференций состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига конференций, 1-й квалификационный раунд

Атлетик Эскальдес (Андорра) – Дюделанж (Люксембург) – 2:0

Голы: Виейра, 9, Карпио, 15

Бруно'с Мегпайс (Гибралтар) – Пайде (Эстония) – 2:3

Голы: Бритто, 38, Дель Рио, 54 – Саарма, 8, 90+8 (п.), Миллер, 43

Кауно Жальгирис (Литва) – Пенибонт (Уэльс) – 3:0

Голы: Киркоф, 18 (аг.), Сиргедас, 24, Павлович, 47

Удаление: Дэвис, 65 (Пенибонт, вторая желтая карточка)

Торпедо Кутаиси (Грузия) – Ордабасы (Казахстан) – 4:3

Голы: Йонсен, 30, Шимич, 45+2, 90+4, Йонсен, 78 – Кепецене, 32, Имнадзе, 35, Турсунбай, 69

Урарту (Армения) – Неман (Беларусь) – 1:2

Голы: Калукиан, 68 – Сучков, 49, Савицкий, 54

Нереализованный пенальти: Савицкий, 48 (Неман)

Удаление: Матиньян, 90+4 (Урарту, вторая желтая карточка)

Сейнайоки (Финляндия) – Клаксвик (Фарерские острова) – 1:2

Голы: Арсало, 47 – Андреасен, 39, Тельечеа, 86

Расинг Унион (Люксембург) – Дила (Грузия) – 1:2

Голы: Штольц, 52 – Андроникашвили, 60, Эдудзи, 78

Нымме Калью (Эстония) – Партизани (Албания) – 1:1

Голы: Маннилаан, 47 – Скука, 51

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В первом матче дня андоррский Атлетик Эскальдес принимал люксембургский Дюделанж. Хозяева еще до середины тайма обеспечили себе комфортное преимущество, забив дважды. Во второй половине встречи обошлось без голов. В составе гостей в заявку попал украинский защитник Алан Аусси, однако весь матч провел в запасе.

Эстонский Пайде приехал в гости к гибралтарскому Бруно'с Мегпайтс и уже в дебюте встречи вышел вперед. В конце тайма Бритто выровнял равновесие, однако Миллер сумел забить сопернику гол "в раздевалку". Хозяева не сдавались и после перерыва снова восстановили статус-кво. Однако фортуна в этот вечер была на стороне эстонцев – на восьмой добавленной к матчу минуте они заработали право на пенальти и Саарма с отметки оформил дубль, вырвав для Пайде победу.

Литовский Кауно Жальгирис на своем поле обыграл валлийский Пенибонт. Еще до середины тайма хозяева сняли вопрос о победителе, а сразу после перерыва поставили жирную точку в матче. Вскоре Дэвис заработал второй "горчичник" и фактически лишил Пенибонт шансов хотя бы на гол престижа.

Казахский Ордабасы в гостях уступил кутаисскому Торпедо. Грузины первыми вышли вперед в середине тайма, однако уже через две минуты гости сравняли, а затем забили второй раз. Приятно, что автором двух ассистов стал украинский полузащитник Юрий Вакулко. Шимич уже в добавленное время сумел сравнять и после перерыва пришлось начинать все с начала.

Сначала Турсунбай во второй раз вывел Ордабасы вперед, однако на экваторе второй сорокапятиминутки грузины опять выровняли положение. Злым гением для казахов стал Шимич, которому во второй раз в добавленное время удалось огорчить соперников и принести Торпедо важнейшую победу. К слову, в составе гостей на второй тайм вышел еще один украинец Владислав Наумец, но отличиться результативными действиями не сумел.

Урарту дома проиграл Неману. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва белорусы заработали право на пенальти. Савицкий с отметки не сумел открыть счет, однако за него исправился Сучков. Вскоре реабилитировался за неудачный одиннадцатиметровый и экс-форвард польской Ягеллонии, сделав счет 2:0. Армяне смогли возродить интригу, но сравнять не хватило силы и времени.

К слову, в составе Урарту сыграли украинцы Евгений Цымбалюк и Артем Полярус (до 58-й минуты), а Антон Братков весь матч провел в запасе. У Немана на 66-й минуте на замену вышел Юрий Пантя.

Финский Сейнайоки на своем поле неожиданно уступил фарерскому Клаксвику, а грузинская Дила на выезде дожала люксембургский Расинг Унион.

В еще одном матче албанский Партизани сумел свести вничью поединок с Нимме Калью. Команды обменялись голами на старте второго тайма и сохраняют одинаковые шансы на выход в следующий раунд соревнований. В составе эстонцев весь матч провел украинский полузащитник Александр Мусолитин, а защитника Даниила Мащенко заменили на 61-й минуте.

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