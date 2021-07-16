Полузащитник Юрий Вакулко попробует свои силы за пределами Украины.

Хавбек подписал контракт с латвийской Ригой, сообщает официальный сайт клуба.

"Лунин теряет важнейшие годы": украинцу пророчат "крошки" в борьбе с Куртуа

Условия сделки не раскрываются, однако, как сообщает Transfermarkt, контракт Вакулко с новым клубом рассчитан до конца декабря 2021 года. Украинец присоединился к Риге на правах свободного агента.

К слову, прошлый сезон Юрий провел в составе СК Днепр-1, отыграв в 5 матчах и не отметившись результативными действиями.

Ребров ризикує у зачарованому колі без прогресу: хто винен і з ким потрібно прощатися?