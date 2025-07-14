Чемпионат Казахстана. 16-й тур.

Ордабасы – Астана – 1:0

Гол: Эвертон, 85

Удаление: Султаниязов, 67

Вакулко с дублем ассистов не спас Ордабасы от поражения, клуб украинца проиграл в "битве карликов": Лига конференций

13 мая клуб Ордабасы принимал на домашнем поле лидера чемпионата – Астану. Несмотря на то, что хозяева находятся лишь в середине турнирной таблицы, игра получилась на удивление конкурентной. Украинские футболисты Ордабасы, Владислав Наумец и Юрий Вакулко вышли в стартовом составе своей команды.

Наумец создал первый хороший момент в матче. Украинец прошелся с мячом и пробил по воротам. Мяч пролетел по центру, поэтому вратарь Астаны парировал удар. Гости ответили ударом Марочкина в перекладину после стандарта. Мог забивать нападающий Астаны Чинеду, но кипер Ордабасы вытащил мяч из угла ворот.

В конце первого тайма Наумец мог отличиться ассистом – его партнеру совсем немного не хватило точности для того, чтобы замкнуть подачу с углового. На 67-й минуте Ордабасы остались в меньшинстве, Султаниязов грубо влетел в соперника и получил вторую желтую карточку. А на 85-й минуте произошла развязка матча. Эвертон получил мяч вблизи штрафной, развернулся и пробил в нижний угол. В итоге Ордабасы одержали победу над лидером чемпионата, у которого 37 баллов, команда Наумца и Вакулко сейчас находится на седьмой позиции чемпионата с 23-мя очками.

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