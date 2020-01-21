Вакуленко разорвал контракт с Карпатами и имеет два варианта развития карьеры, – СМИ

Защитник Карпат Сергей Вакуленко стал очередным игроком, который покинул львовский клуб в зимнее межсезонье.

Сергей Вакуленко разорвал соглашение с Карпатами, сообщает Footboom. Отмечается, что защитник сразу два предложения от клубов из Первой лиги – Ингульца и Рух.

За Карпаты потенциальный покупатель должен будет заплатить около 30 млн долларов, – журналист

Добавим, что Карпаты переживают серьезный кризис: игроки несколько месяцев не получают заработной платы, в связи с чем объявили бойкот руководству: футболисты отказываются тренироваться до погашения клубом задолженности перед ними.

Чтобы как-то стабилизировать финансовую ситуацию, клуб уже попрощался с несколькими игроками и согласился отдавать документы футболистам, отпуская их свободными агентами под гарантии выплаты двух зарплат в будущем.

Напомним, Вакуленко в текущем сезоне провел за Карпаты 16 матчей, голами и ассистами не отличался.

Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?