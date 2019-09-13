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Вакуленко рассказал об изменениях в тренировочном процессе под руководством Санжара

20:41 62 Читати українською
Вакуленко рассказал об изменениях в тренировочном процессе под руководством Санжара
Сергей Вакуленко / ФК Карпаты

Защитник Карпат Сергей Вакуленко поделился впечатлениями после первых тренировок с Романом Санжаром.

"Атмосфера достаточно позитивная. Привыкаем потихоньку к новым требованиям. Думаю, чуть-чуть надо время привыкнуть. Изменился тренировочный процесс во всех планах – в физическом, тактическом, техническом.

Понимаю Санжара с полуслова, нравится его стиль игры, – Вакуленко

Сейчас собрались все сборники, травмированные. Тренировки стали дольше, интенсивнее, физически тяжелее. Нужно привыкнуть. Все молодые футболисты, нужно всем развиваться", – сказал Вакуленко Футбол NEWS.

В 7 туре УПЛ Карпаты дома будут принимать полтавскую Ворсклу. Матч состоится 14 сентября в 17:00.

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Сергей Вакуленко Сергей Вакуленко Карпаты Карпаты Роман Санжар Роман Санжар
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