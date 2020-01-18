Вакуленко покинет Карпаты, – СМИ

Львовский клуб продолжают массово покидать футболисты.
Защитник Карпат Сергей Вакуленко в ближайшее время покинет львовский клуб, сообщает издание Footboom. Руководству "львов" удалось договориться с футболистом – 26-летнему игроку предоставят статус свободного агента.
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Напомним, Карпаты переживают серьезный кризис: игроки несколько месяцев не получают заработной платы, в связи с чем объявили бойкот руководству: футболисты отказываются тренироваться до погашения клубом задолженности перед ними.
Чтобы как-то стабилизировать финансовую ситуацию, клуб уже попрощался с несколькими игроками и согласился отдавать документы футболистам, отпуская их свободными агентами под гарантии выплаты двух зарплат в будущем.
Напомним, Вакуленко в текущем сезоне провел за Карпаты 16 матчей, голами и ассистами не отличался.
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