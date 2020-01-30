Вакуленко подписал контракт с действующим чемпионом Армении

Экс-защитник львовских Карпат Сергей Вакуленко продолжит карьеру в Арарате-Армения.

Армянский клуб на своем официальном сайте объявил о подписании украинца.

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Контракт Вакуленко с Араратом-Армения рассчитан на 1,5 года с возможностью продления еще на один. Центрбек уже присоединился к своей новой команде на тренировочных сборах на Кипре. В текущем сезоне 26-летний защитник провел за Карпаты 16 матчей, голами и ассистами не отличался.

Добавим, что новая команда украинца завоевала золотые медали чемпионата Армении сезона 2018/19. Сейчас Арарат-Армения идет на втором месте таблицы, уступая Лори одно очко после 15 туров.

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