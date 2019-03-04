Вакуленко: Пенальти в матче с Олимпиком был чистый

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Карпаты – Львов: курьезный автогол как символ невыразительной игры, серьезная пощечина "львам" от новоиспеченных соседей
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Фулхэм – Челси: Сарри а-ля Хацкевич, впечатляющее достижение Азара, крутизна соперника Украины и фарт перед ДинамоАнглия — 3 март 349
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Заря в родных стенах разгромила ВорсклуУкраина — 3 март 319
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