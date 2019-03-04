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Вакуленко: Пенальти в матче с Олимпиком был чистый

06:30 19 Читати українською
Вакуленко: Пенальти в матче с Олимпиком был чистый
Сергей Вакуленко / соцсети

Полузащитник Арсенала-Киев Сергей Вакуленко прокомментировал победу над Олимпиком в 20 туре УПЛ.

"Наш футболист выходил один в один, на нем сфолили. Сто процентов пенальти.

Не считал серию без побед, у нас сейчас новая команда, мы начинаем с нуля. Неважно, сколько у кого очков. Сегодня нам нужна была эта победа. Очень доволен.

Олимпик – Арсенал-Киев –​​​​​​​ 0:1 –​​​​​​​ видео гола и обзор матча​​​​​​​

Было очень тяжело играть, весь второй тайм мы стояли в две линии обороны, еще и по такому полю. Но мы хотели этой победы, она была нам нужна. Мы должны зацепиться, и в этом сезоне не вылететь", – сказал Вакуленко программе Тур ONLINE.

Теги
Арсенал-Киев Арсенал-Киев Олимпик Олимпик Сергей Вакуленко Сергей Вакуленко
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