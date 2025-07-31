Лига конференций, 2-й раунд квалификации, ответные матчи

Спартак Трнава (Словакия) – Хибернианс (Мальта) – 5:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Голик, 4, Скрбо, 13, Томич, 47, Педрао, 54 (аг.), Азанго, 57 – Мюллен, 37

Нереализованные пенальти: Дюриш, 31 – Кристенсен, 16

Банга (Литва) – Русенборг (Норвегия) – 0:2 (первый матч – 0:5)

Голы: Нордли, 62, Гольм, 66

Спаери (Грузия) – Аустрия Вена (Австрия) – 0:5 (первый матч – 0:2)

Голы: Плавотич, 40, Фиц, 43, Мелоун, 45+2 (п.), 55, Эггештайн, 72

Сабах (Азербайджан) – Петрокуб (Молдова) – 4:1 (первый матч – 2:0)

Голы: Микельс, 22, 28, 44, Шафранко, 45+1 – Совет, 42 (аг.)

Дьёр (Венгрия) – Пюник (Армения) – 3:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Бенбуали, 16, 69, Штефуль, 90+1 – Оканси, 84

Дила (Грузия) – Рига (Латвия) – 3:3 (первый матч – 1:2)

Голы: Жоао Араухо, 15, Бассинга, 51, Анофф, 81 – Рамирес, 45+7 (п.), Муса, 64, Черномордий, 90+6

АЗ Алкмар (Нидерланды) – Ильвес (Финляндия) – 5:0 (первый матч – 3:4)

Голы: Перротт, 22, 26, Поку, 36, Касиус, 42, Де Вит, 74

ГИК (Финляндия) – Арда (Болгария) – 2:2 (первый матч – 0:0)

Голы: Мерилуото, 38, Пукки, 69 – Идову, 25, Карагерен, 86

Нымме Калью (Эстония) – Сент-Патрикс (Ирландия) – 2:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Патрикеевс, 43, Маннилаан, 49 – Редмонд, 90+1, Форрестер, 93

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Спартак Трнава на своем поле разгромил Хибернианс. Хозяева уже на 13-й минуте вели с преимуществом в два гола. Мальтийцы сразу же имели шанс сократить отставание, однако не сумели реализовать пенальти. В середине тайма право на одиннадцатиметровый заработали уже словаки, но решили не убивать интригу, тоже промазав с отметки. Еще до перерыва Хибернианс все-таки забил и стало интереснее. Однако ненадолго. После отдыха Спартак расписался в воротах соперника еще четыре раза (один гол мальтийцы забили себе сами) и по итогу двух матчей – 7:2 – вышел в следующий круг.

Русенборг после разгромной победы над Бангой 5:0 в первом матче приехал в Литву провести тренировку с повышенной ответственностью. Хозяева держались первый тайм, однако после перерыва снова пропустили. Норвежцы ограничились двумя голами и уверенно пробились в третий раунд соревнований.

Решила не отставать от соперников и Аустрия, которая после домашней победы со счетом 2:0 на выезде набросала в ворота грузинского Спаери еще пять сухих мячей.

Сабах на своем поле нанес повторное поражение Петрокубу. Азербайджанцы забили четыре раза, получив в ответ лишь гол престижа. Хотя и его они забили сами себе.

Пюник на выезде не сумел повторить победный результат первого матча и потерпел поражение от Дьора. Венгры забили по голу в каждом из таймов, однако армяне в конце встречи сумели один мяч отквитать и уже готовились к овертайму. Но в добавленное время Штефуль точным ударом вырвал победу для венгров, оставив Пюник за бортом еврокубков. К слову, в составе гостей весь матч отыграл украинский защитник Сергей Вакуленко, а нападающий Дьора Александр Пищур вышел только на 94-й минуте.

Настоящая драма произошла в матче между Дилой и Ригой. Латвийцы подходили к противостоянию с преимуществом в один мяч и сохраняли хорошие шансы на проход в следующий раунд. В середине второго тайма счет был 2:2, однако грузины сумели в конце встречи забить важнейший гол, который переводил игру в овертайм. Героем встречи стал 28-летний защитник Антонийс Черномордийс, вышедший за 2 минуты до завершения матча. Уже в добавленное время его точный удар похоронил шансы Дилы и позволил Риге продолжить выступления в еврокубках.

Нидерландский АЗ на своем поле реабилитировался за позор с Ильвесом. Финны в первом поединке одержали неожиданную победу со счетом 4:3. Нидерландцы не стали откладывать на потом свою вендетту и уже в середине тайма получили комфортное преимущество в два гола. До перерыва экс-соперник Шахтера получил еще два гола, а после отдыха АЗ довершил разгром.

Финский ГИК и болгарская Арда после безголевой ничьей в первом матче расписали боевую мировую 2:2 в основное время. Экстратаймы победителя не выявили и все решалось в серии пенальти, где больше повезло Арде. К слову, весь матч за болгар отыграл украинский защитник Вячеслав Велев.

В еще одном поединке Нимме Калью на своем поле не сумел взять реванш у Сент-Патрикса за поражение в первом матче. Эстонцам хватало двух голов, чтобы компенсировать разницу, и все шло к победе, однако уже в добавленное время ирландцы сумели забить и выгрызть дополнительное время, в котором были фартовее. В составе Нимме Калью в старте вышел украинский полузащитник Александр Мусолитин и провел на поле 112 минут.

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