Вакуленко может переехать в Венгрию

Полузащитник Арсенала-Киев Сергей Вакуленко может перебраться в чемпионат Венгрии.

Венгерский Дебрецен заинтересован в подписании хавбека Арсенала-Киев Сергея Вакуленко, сообщает Football.ua. По итогам прошлого сезона команда заняла 3 место в чемпионате.

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Полузащитник пока помогает своей нынешней команде сохранить прописку в УПЛ. Перед заключительным туром "канониры" находятся на последней 12 позиции в турнирной таблице, набрав 26 очков. До зоны плей-офф не хватает 2 пунктов.

Кроме Дебрецена Вакуленко хотел бы подписать СК Днепр-1, который по итогам сезона 2018/19 пробился в УПЛ, а также российские Сочи, которые квалифицировались в РПЛ.

В 11 матчах за Арсенал-Киев Вакуленко забил 7 голов.

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