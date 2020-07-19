Вакуленко: Малиновскому было сложно закрепиться даже в Шахтере-3, но он не останавливался – посмотрите, где он сейчас

"Есть один очень хороший пример – Руслан Малиновский. Да, у него были качества, но в нем никто не видел суперталант, ему сложно было закрепиться даже в Шахтере-3 или дубле.

"Я – чемпион мира, зарплата нормальная, мне больше ничего не надо": экс-защитник Карпат – о футбольной лени

Он вернулся домой, в Житомир, и где-то полгода просто играл на область. И парень все равно продолжил работать, доказал, что может вернуться в Шахтер. Прошел заново просмотр, закрепился на молодежном уровне.

Самое главное – он на этом не останавливался, продолжал работать во всех клубах, куда переходил. Посмотрите, где он, а где другие "таланты", которым со школьного возраста пророчили звание лучших в Шахтере", – сказал Вакуленко в интервью проекту Вечерний спорт".

Верона – Аталанта: Малиновский наиграл на провал, Гасперини бил ученик, а экс-звезда Динамо превзошел украинца