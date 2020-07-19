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Вакуленко: Малиновскому было сложно закрепиться даже в Шахтере-3, но он не останавливался – посмотрите, где он сейчас

19 июля 15:58 - Читати українською
Вакуленко: Малиновскому было сложно закрепиться даже в Шахтере-3, но он не останавливался – посмотрите, где он сейчас
Руслан Малиновский / Фото из открытых источников

Украинский легионер Арарата-Армении Сергей Вакуленко считает полузащитника Аталанты Руслана Малиновского лучшим примером трудолюбия и целеустремленности среди наших футболистов.

"Есть один очень хороший пример – Руслан Малиновский. Да, у него были качества, но в нем никто не видел суперталант, ему сложно было закрепиться даже в Шахтере-3 или дубле.

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Он вернулся домой, в Житомир, и где-то полгода просто играл на область. И парень все равно продолжил работать, доказал, что может вернуться в Шахтер. Прошел заново просмотр, закрепился на молодежном уровне.

Самое главное – он на этом не останавливался, продолжал работать во всех клубах, куда переходил. Посмотрите, где он, а где другие "таланты", которым со школьного возраста пророчили звание лучших в Шахтере", – сказал Вакуленко в интервью проекту Вечерний спорт".

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Теги
Украинцы за рубежом Шахтер Шахтер Аталанта Аталанта Руслан Руслан Малиновский Сергей Сергей Вакуленко
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