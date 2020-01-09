Вакуленко: Карпаты не имеют права вылетать из УПЛ

Защитник Карпат Сергей Вакуленко оценил выступление львовской команды в первой половине сезона 2019/20.

"Если команда находится на последнем месте – значит, дела идут не очень хорошо. Но я доволен, что сыграл в 16 матчах УПЛ, жаль, что не удалось отличиться голами, ведь, несмотря на амплуа защитника, возможностей у меня хватало. В прошлом сезоне забил 9 голов, а в этом чемпионате не удается забить. Надеюсь, весной исправлю эту ситуацию.

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Одного месяца вполне хватило, чтобы восстановить силы. Лишнего веса не набрал, нахожусь в хорошей форме, после нового года занимался по индивидуальной программе. Теперь нужно качественно провести собрание, успешно начать вторую часть чемпионата.

Нужно подняться с последнего места, не имеет права такая команда, как Карпаты, вылететь из УПЛ. Нужно вылезать из ямы, чтобы не было стыдно перед болельщиками", – цитирует Вакуленко официальный сайт Карпат.

Напомним, именно "львы" занимают последнее место в турнирной таблице, имея в активе лишь 11 пунктов в 18 турах.

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