Вакула: В ответном матче с АЗ начнем показывать хорошую игру с начала поединка

Юный вингер Мариуполя Владислав Вакула прокомментировал результат матча против АЗ в Лиге Европы.

"АЗ пропагандирует атакующий футбол. Они прекрасно работают с мячом. Все игроки высокого класса. Все одного уровня, это очень хорошая команда.

Мариуполь – АЗ: послематчевая пресс-конференция Александра Бабича

Шансы? Посмотрим. В нас никто не верит. Но я думаю, что мы сможем хорошо сыграть в Нидерландах и достигнем результата.

Сначала мы хотели почувствовать соперника. Посмотреть, как они играют, посмотреть их стиль игры. В последние минуты соперник сел, и у нас начали выходить хорошие контратаки. Я думаю, в следующем матче мы начнем показывать хорошую игру с начала поединка", – цитирует Вакулу Football.ua.

Маріуполь – АЗ, Ліга Європи: винахід українців, ідеально можливий результат, 36-річний супергерой і подив нідерландців