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Вакула: В ответном матче с АЗ начнем показывать хорошую игру с начала поединка

08:26 33 Читати українською
Вакула: В ответном матче с АЗ начнем показывать хорошую игру с начала поединка
Владислав Вакула / УПЛ

Юный вингер Мариуполя Владислав Вакула прокомментировал результат матча против АЗ в Лиге Европы.

 

"АЗ пропагандирует атакующий футбол. Они прекрасно работают с мячом. Все игроки высокого класса. Все одного уровня, это очень хорошая команда.

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Шансы? Посмотрим. В нас никто не верит. Но я думаю, что мы сможем хорошо сыграть в Нидерландах и достигнем результата.

Сначала мы хотели почувствовать соперника. Посмотреть, как они играют, посмотреть их стиль игры. В последние минуты соперник сел, и у нас начали выходить хорошие контратаки. Я думаю, в следующем матче мы начнем показывать хорошую игру с начала поединка", – цитирует Вакулу Football.ua.

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Лига Европы Мариуполь Мариуполь Мариуполь - АЗ Владислав Вакула Владислав Вакула
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