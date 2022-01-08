"Вариант с Полесьем был еще в конце первого круга этого чемпионата, а сейчас его просто удалось реализовать.

Вакула официально стал игроком Полесья

Прежде всего, это новый проект и перед клубом ставятся серьезные задачи – Полесье хочет выйти в Премьер-лигу и прогрессировать дальше. Так что меня заинтересовала эта команда. К тому же, это комада с моей родины. Хочется, чтобы Житомир узнали во всей Украине и в Европе.

Мы уже пообщались с Юрием Калитвинцевым, пожали друг другу руки. Будем плодотворно работать. Я пока не стал полноценным игроком Полесья – мой контракт принадлежит Шахтеру.

Не было ли мне страшно переходить в Первую лигу? Нет. В Ворскле у меня не было достаточного количества времени на поле, поэтому пришел в Полесье за ​​игровой практикой", – сказал Вакула в комментарии FanDay.

Напомним, осеннюю часть сезона Владислав провел в Ворскле на правах аренды из Шахтера. В футболке полтавчан сыграл 8 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличился. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

Полесье на зимнюю паузу ушло на девятой строчке турнирной таблицы Первой лиги, имея в своем активе 25 очков.

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