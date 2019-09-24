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Вакула: Мариуполь готовит несколько сюрпризов для Динамо

18:02 82 Читати українською
Вакула: Мариуполь готовит несколько сюрпризов для Динамо
Владислав Вакула / фото: Мариуполь

Полузащитник Мариуполя Владислав Вакула поделился ожиданиями накануне перенесенного матча 4-го тура УПЛ против Динамо.

 

"Мы сделаем все, чтобы заработать очки в предстоящем поединке. Мариуполь подготовит несколько сюрпризов для гостей.

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В каком бы состоянии не было Динамо, против них всегда тяжело играть, также, как и против Шахтера. Поэтому и настрой на такие поединки всегда соответствующий, Другое дело, что не так часто удается достигать положительного результата в этих матчах. Впрочем, завтра мы постараемся показать, что можем играть на таком уровне.

Слабые стороны защитников Динамо? Обо всех тонкостях игры исполнителей этого амплуа, нам рассказали тренеры. Так что попробуем воплотить план в жизнь", – цитирует Вакулу Команда 1.

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