Вакула: Мариуполь готовит несколько сюрпризов для Динамо

Полузащитник Мариуполя Владислав Вакула поделился ожиданиями накануне перенесенного матча 4-го тура УПЛ против Динамо.

"Мы сделаем все, чтобы заработать очки в предстоящем поединке. Мариуполь подготовит несколько сюрпризов для гостей.

Мариуполь – Динамо: киевляне будут добираться 8 часов на матч

В каком бы состоянии не было Динамо, против них всегда тяжело играть, также, как и против Шахтера. Поэтому и настрой на такие поединки всегда соответствующий, Другое дело, что не так часто удается достигать положительного результата в этих матчах. Впрочем, завтра мы постараемся показать, что можем играть на таком уровне.

Слабые стороны защитников Динамо? Обо всех тонкостях игры исполнителей этого амплуа, нам рассказали тренеры. Так что попробуем воплотить план в жизнь", – цитирует Вакулу Команда 1.

"Динамо – прорвало!": чому травма Бурди – некритична, Шахтар – у зоні ризику, а Скрипнику бракує фарту