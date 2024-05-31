Главный тренер закарпатцев Желько Любенович признался, что большинство его подопечных заслуживают остаться в элите.

"Могу назвать много фамилий. Точно не одного. Кемкин, Скиба, Чуев, Прокопчук... У Кирилла была травма, он пропустил определенный период.

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Витенчук, Петько, Вакула. Владислав – на 100 процентов игрок УПЛ. Он может усилить любую команду. Я в этом уверен. Далее Кораблин, Ременяк, Устименко, Семотюк.

Кого я еще не назвал? Просто можно взять наш основной состав и это будет список игроков, которые способны играть в командах УПЛ. Конечно, речь о клубах разного уровня. Но если ребята получат предложения – их потенциальные покупатели точно не ошибутся в выборе", – сказал Любенович в комментарии UA-Футбол.

Напомним, по итогам сезона Минай занял 15-е место в УПЛ и вылетел в Первую лигу.

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