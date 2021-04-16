Вакцинация в Карпатах: главный санврач Украины имеет вопросы к местной власти
Похоже, вакцинация в львовском клубе не понравилась главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко.
Один из фанатов Карпат, который получил первую дозу вакцины, опубликовал об этом пост в Facebook. В комментариях появился главный санитарный врач Виктор Ляшко, который отреагировал на сообщение, информирует Tribuna.
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"Спасибо за пост. Теперь будем узнавать, каким образом вам досталась доза вакцины, которую должен был получить кто-то старше 60 лет", – написал Ляшко. Также он отметил в комментарии директора департамента здравоохранения ЛОГА Ореста Чемериса.
Напомним, "львы" проводят прививки от коронавируса среди своих болельщиков, ведь стали послами вакцинации. Фанаты могут записываться на процедуру через Patreon и привести с собой двух старших родственников.
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