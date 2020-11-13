Напомним, Грузия была очень близка к первому в истории выходу на чемпионат Европы. В финале плей-офф подопечные Вайсса уступили Северной Македонии, которая и станет третьим оппонентом Украины в групповом турнире.

"Мне очень жаль, но это был не наш день. Я отвечаю за поражение, но это футбол. Жизнь продолжается и нужно двигаться дальше. Мы хотели сделать счастливыми всю Грузию, но проиграли. Прошу прощения у игроков, болельщиков, журналистов и федерации.

Евро-2020: определились все участники финальной части

Соперник был немного лучшей командой и заслуженно едет на чемпионат Европы, поздравляю их с этим успехом. Мы остаемся дома. После двух следующих матчей в Лиге наций придет новый тренер. Мое время истекает. Я заканчиваю очень хороший и одновременно непростой цикл", – цитирует Вайсса официальный сайт Федерации футбола Грузии.

Словацкий тренер возглавил сборную Грузии в 2016 году. Под его руководством команда выиграла группу Лиги наций 2018/19, а вчера, 12 ноября, остановилась в шаге от исторического выхода на Евро-2020.

Как Зидан отреагировал на игру Лунина, и что ждет дальше: Польша взорвалась после фиаско Украины, а Реал позвонил